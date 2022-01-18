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ЭКОНОМИКА РБ
В ГОМЕЛЬСКОЙ ОБЛАСТИ ЦЕНЫ НА ПРОМТОВАРЫ В 2021 ГОДУ ВЫРОСЛИ НА 19,3%
09:56 19.01.2022
Индекс цен производителей промышленной продукции по Гомельской области в декабре 2021 г. по сравнению с ноябрем 2021 г. составил 101,1%, с декабрем 2020 г. – 119,3%
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе индекс цен на инвестиционные товары составил 100,4% и 124,7% соответственно, промежуточные товары – 101,3% и 121,1%, потребительские товары – 100,3% и 105,8% соответственно.
Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции по Гомельской области в декабре 2021 г. по сравнению с ноябрем 2021 г. составил 102,1%, с декабрем 2020 г. – 115,9%, в том числе в растениеводстве – 102,7% и 125,3% соответственно, животноводстве – 101,9% и 113,5% соответственно.
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