Индекс цен производителей промышленной продукции по Гомельской области в декабре 2021 г. по сравнению с ноябрем 2021 г. составил 101,1%, с декабрем 2020 г. – 119,3%

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе индекс цен на инвестиционные товары составил 100,4% и 124,7% соответственно, промежуточные товары – 101,3% и 121,1%, потребительские товары – 100,3% и 105,8% соответственно.

Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции по Гомельской области в декабре 2021 г. по сравнению с ноябрем 2021 г. составил 102,1%, с декабрем 2020 г. – 115,9%, в том числе в растениеводстве – 102,7% и 125,3% соответственно, животноводстве – 101,9% и 113,5% соответственно.