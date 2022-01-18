ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
19.01.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


ПОРТАЛ РЕЙТИНГОВОЙ ОЦЕНКИ ОБНОВИЛ ДИЗАЙН И РАСШИРИЛ ФУНКЦИОНАЛ


09:41 19.01.2022

С 18 января для пользователей доступен обновленный портал рейтинговой оценки (качество-услуг.бел).

Портал рейтинговой оценки – специализированный сервис для граждан, где они могут размещать свое мнение о качестве работы государственных организаций. На основании выставленных оценок на портале формируется рейтинг таких организаций. Он отражает уровень удовлетворенности населения качеством оказания им услуг и осуществления административных процедур. Государственные органы ведут учет этой информации и используют ее при оценке деятельности подчиненных организаций и выработке мер по повышению качества их работы.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве связи и информатизации, на сегодняшний момент возможностями портала пользуются около 53 тысяч человек, зарегистрировано в качестве объектов оценки более 13 тысяч организаций, выставлено более 240 тысяч оценок.

Портал получил новый современный дизайн и структуру. Помимо улучшенных визуальных и технических аспектов, пользователям предоставлен новый функционал.

Государственные органы и организации смогут получать более широкую аналитику по результатам оценки качества их работы гражданами, включая детализацию изменений позиций в рейтинге подчиненных организаций и их структурных подразделений. Это позволит оперативно и более точно реагировать на изменение мнений граждан о работе организаций с разветвленной структурой, принимать меры по повышению качества обслуживания населения на различных уровнях.

В целях упрощения доступа к возможностям портала на нем появилась функция для генерации QR-кодов профилей объектов оценки. То есть теперь государственные органы и организации смогут генерировать такой код для себя и разместить его на своих сайтах или в местах оказания услуг. В свою очередь гражданину, получившему услугу и желающему оценить качество ее предоставления, QR-код позволит быстро (по наведению камеры своего смартфона) перейти на страницу соответствующего государственного органа или организации на портале (обращаем внимание, что без предварительной регистрации и авторизации при входе на портал функция оценки недоступна).

Также для граждан на портале появились новые способы регистрации. Теперь получить доступ к оценке организаций можно не только после регистрации и авторизации по логину и паролю, но и через социальные сети. До конца 2022 года планируется перейти на возможность регистрации и авторизации на портале с помощью ID-карты.

Сведения о пользователях, объектах, выставленных оценках, а также заполненных анкетах и комментариях сохранены и перенесены в новую версию портала.

Но с учетом особенностей организации надежного хранения паролей ранее зарегистрированным пользователям для получения доступа ко всем возможностям портала потребуется получить новый пароль для его учетной записи. Для этого потребуется выполнить 3 простых шага:

1. с главной страницы портала (качество-услуг.бел) пройти по ссылке «Забыли пароль?»;

2. в появившемся поле «Электронная почта» ввести адрес электронной почты, на которую зарегистрирована прежняя учетная запись;

3. авторизоваться на портале (нажать на кнопку «Войти») с помощью логина и нового пароля, полученных в указанной электронной почте (при желании пользователь может самостоятельно сменить выданный ему пароль на свой, более удобный для запоминания).

Восстановление доступа к новой версии портала займет не более 2 минут.

Новые пользователи могут воспользоваться любым из предложенных способов регистрации на портале.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 19.01.2022
валюта курс
EUR 2.9489
USD 2.5876
RUB 3.3875
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 18.01.2022
валюта курс +/-
EUR 2.9489 -0.0007
USD 2.5876 +0.0048
RUB 3.3875 -0.0004
все курсы архив

Курсы в банках
на 19.01.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.9320 2.9480
USD 2.5850 2.5970
RUB 3.3520 3.3790
подробнее

Конвертация в банках
на 19.01.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1310 1.1360
EUR/RUB 87.0000 87.9300
USD/RUB 76.5000 77.5000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте