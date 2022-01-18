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ЭКОНОМИКА РБ
ПОРТАЛ РЕЙТИНГОВОЙ ОЦЕНКИ ОБНОВИЛ ДИЗАЙН И РАСШИРИЛ ФУНКЦИОНАЛ
09:41 19.01.2022
С 18 января для пользователей доступен обновленный портал рейтинговой оценки (качество-услуг.бел).
Портал рейтинговой оценки – специализированный сервис для граждан, где они могут размещать свое мнение о качестве работы государственных организаций. На основании выставленных оценок на портале формируется рейтинг таких организаций. Он отражает уровень удовлетворенности населения качеством оказания им услуг и осуществления административных процедур. Государственные органы ведут учет этой информации и используют ее при оценке деятельности подчиненных организаций и выработке мер по повышению качества их работы.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Министерстве связи и информатизации, на сегодняшний момент возможностями портала пользуются около 53 тысяч человек, зарегистрировано в качестве объектов оценки более 13 тысяч организаций, выставлено более 240 тысяч оценок.
Портал получил новый современный дизайн и структуру. Помимо улучшенных визуальных и технических аспектов, пользователям предоставлен новый функционал.
Государственные органы и организации смогут получать более широкую аналитику по результатам оценки качества их работы гражданами, включая детализацию изменений позиций в рейтинге подчиненных организаций и их структурных подразделений. Это позволит оперативно и более точно реагировать на изменение мнений граждан о работе организаций с разветвленной структурой, принимать меры по повышению качества обслуживания населения на различных уровнях.
В целях упрощения доступа к возможностям портала на нем появилась функция для генерации QR-кодов профилей объектов оценки. То есть теперь государственные органы и организации смогут генерировать такой код для себя и разместить его на своих сайтах или в местах оказания услуг. В свою очередь гражданину, получившему услугу и желающему оценить качество ее предоставления, QR-код позволит быстро (по наведению камеры своего смартфона) перейти на страницу соответствующего государственного органа или организации на портале (обращаем внимание, что без предварительной регистрации и авторизации при входе на портал функция оценки недоступна).
Также для граждан на портале появились новые способы регистрации. Теперь получить доступ к оценке организаций можно не только после регистрации и авторизации по логину и паролю, но и через социальные сети. До конца 2022 года планируется перейти на возможность регистрации и авторизации на портале с помощью ID-карты.
Сведения о пользователях, объектах, выставленных оценках, а также заполненных анкетах и комментариях сохранены и перенесены в новую версию портала.
Но с учетом особенностей организации надежного хранения паролей ранее зарегистрированным пользователям для получения доступа ко всем возможностям портала потребуется получить новый пароль для его учетной записи. Для этого потребуется выполнить 3 простых шага:
1. с главной страницы портала (качество-услуг.бел) пройти по ссылке «Забыли пароль?»;
2. в появившемся поле «Электронная почта» ввести адрес электронной почты, на которую зарегистрирована прежняя учетная запись;
3. авторизоваться на портале (нажать на кнопку «Войти») с помощью логина и нового пароля, полученных в указанной электронной почте (при желании пользователь может самостоятельно сменить выданный ему пароль на свой, более удобный для запоминания).
Восстановление доступа к новой версии портала займет не более 2 минут.
Новые пользователи могут воспользоваться любым из предложенных способов регистрации на портале.
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