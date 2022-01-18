В Гомельской области индекс цен на продовольственные товары в декабре 2021 г. по сравнению с ноябрем 2021 г. составил 101,3%, с декабрем 2020 г. – 111,7%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, непродовольственные товары в декабре 2021 г. подорожали по сравнению с ноябрем на 0,3%, за 2021 год – на 9,2%.

Цены на услуги в декабре 2021 г. выросли по сравнению с ноябрем на 0,9%, за 2021 год – на 7,3%. Годовой рост цен в ноябре составил 7,9%. За январь- ноябрь 2021 года к уровню января- ноября 2020 года услуги подорожали на 8,2%.