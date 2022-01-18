В квартале Depo, формирующем новый облик престижной недвижимости в центре Минска, начинают строительство нового дома бизнес-класса. Квартиры и пентхаусы будут отличать высокие потолки, террасы и окна в пол. А сам дом будет визуально разделен на две части — необычный для Минска архитектурный проект. В «А-100 Девелопмент» уже запустили продажи.

Первые три 6-этажных дома класса «элит» уже достигли окончательной высоты и будут сданы в этом году. На очереди — строительство нового дома класса «бизнес». К старту продаж доступно несколько квартир с ценой, которая приятно удивит всех, кто мечтает об апартаментах в центре.

«Этот дом будет отличаться нестандартной архитектурой и ближе других подходить к проспекту. В нем несколько подъездов, остекленные балконы, фасад будет облицован тонкостенным клинкером, - рассказала директор по маркетингу «А-100 Девелопмент» Александра Воронецкая. - При этом дом будет не менее комфортным, красивым и уникальным, чем дома класса «элит». Для человека, который сюда переедет, не будет компромисса. Он получит принадлежность к новой среде, качественной архитектуре и гармоничному окружению. В создании квартала мы опираемся на опыт новой застройки в центре Москвы, Лондона и других мировых столиц. Такие проекты не только становятся яркими примерами престижной недвижимости и объектом вложения инвестиций, но прежде всего, уникальными кварталами с точки зрения архитектуры и планировок. Мы идем тем же путем».

В доме из монолитного железобетона и кирпича, который расположится параллельно проспекту Независимости, будет 3 секции, 6 этажей и 49 квартир метражом от 61 кв. м до 149-метровых пентхаусов. Высота потолков — от 3,05 метра до 3,35 метра на последнем этаже — позволит осуществить любые дизайнерские решения и наслаждаться воздушностью пространства. Кухни-гостиные, мастер-спальни с гардеробными, постирочные — и это не все бонусы планировок. Сезонные вещи можно будет хранить в кладовой на нулевом этаже — такая прилагается к каждой квартире в новом доме. Предусмотрены и все самые современные инженерные решения: окна в пол и террасы, технические лоджии и фреонопровод для кондиционеров, внутрипольные конвекторы и бесшумные лифты, на которых можно спуститься прямо в подземный паркинг.

Фасады домов в квартале Depo разные по пластике и декоративным приемам, но подчинены единому дизайн-коду проекта. Особенности в экстерьере нового дома класса «бизнес» — оконные проемы в шахматном порядке с одной стороны и небольшие выносные балконы с другой. Входные группы заглублены в фасад, что не потребует козырьков над подъездами. Визуально новое здание будет разделено на две части с единым первым этажом, где расположатся коммерческие помещения — архитектурные бюро, дизайн-студии, которые имеют узнаваемый почерк. Уже сейчас специалисты «А-100 Девелопмент» работают с потенциальными арендаторами.

Во дворе нового дома появится уютный навес-павильон со скамейкой и качелями, клумбы с цветами и кустарниками, взрослые деревья и небольшие велостоянки. А в каждом подъезде, кроме просторного вестибюля с лаунж-зоной и мягкой мебелью, будет санузел и помещение для мытья лап питомцев после прогулки.

Заботы, связанные с поддержанием чистоты и сервисом, берет на себя управляющая компания «А-100 Комфорт». Для жителей будет действовать и программа «Забота»: она предполагает расширенное обслуживание «А-100 Комфорт» в течение 2 лет.

Квартиры в двух подъездах передадут без отделки, а в третьем — с предчистовой отделкой white box. Средняя стоимость «квадрата» в доме — 3400 долларов.

«К старту продаж доступно всего несколько лотов, на некоторые уже есть предзаказ. Но у нас еще есть интересные варианты для будущих жителей квартала, — отмечает Александра Воронецкая. — Жить в центре Минска — мечта многих. Это очень кинематографично, только представьте: вы выходите из своей квартиры, и вы в гуще событий. Все что вы любите — в 5 минутах ходьбы. Здесь можно пить кофе, приготовленный знакомым бариста, гулять и любоваться замысловатой архитектурой, ужинать в ресторанчике на берегу Свислочи, и бегать по утрам в парке Горького перед тем, как назначать рабочие встречи и отправляться покорять мир. Меняя среду вокруг себя — мы меняем мышление и качество жизни. И наша идея в том, чтобы предложить минчанам современный жилой квартал, который по уровню комфорта и эстетики будет соответствовать лучшим мировым образцам. Если вы будете следовать своему сердцу, вы попадете в Depo».

Квартал Depo у площади Победы строят в исторической части столицы: в 19-м веке на этом месте располагался конный рынок, в 20-м — трамвайное депо, которое чуть позже стало троллейбусным. Рядом расположены музеи, памятники архитектуры, культовый обелиск и парки. Все это накладывает обязательства на застройщика — жилой комплекс будет грамотно вписан в существующий урбанистический ландшафт. Лаконичный современный дизайн и малая этажность домов квартала Depo не будут спорить со сталинской застройкой. Первые дома в квартале передадут жителям уже в этом году.