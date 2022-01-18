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ЭКОНОМИКА РБ
В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ ЗА 2021 ГОД ВЫРОС НА 1,5%
17:57 18.01.2022
В Витебской области розничный товарооборот в 2021 году составил 5952,1 млн рублей, или 101,5% в сопоставимых ценах к уровню 2020 года.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 90,3% розничного товарооборота области, составил 5374 млн рублей, или 102,5% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.
В 2021 году оптовый товарооборот составил 4132,2 млн рублей, или в сопоставимых ценах 104,4% к уровню 2020 года.
Товарооборот общественного питания в 2021 году составил 253,4 млн рублей, или 110,8% в сопоставимых ценах к уровню 2020 года.
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