ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
18.01.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ ЗА 2021 ГОД ВЫРОС НА 1,5%


17:57 18.01.2022

В Витебской области розничный товарооборот в 2021 году составил 5952,1 млн рублей, или 101,5% в сопоставимых ценах к уровню 2020 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 90,3% розничного товарооборота области, составил 5374 млн рублей, или 102,5% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.

В 2021 году оптовый товарооборот составил 4132,2 млн рублей, или в сопоставимых ценах 104,4% к уровню 2020 года.

Товарооборот общественного питания в 2021 году составил 253,4 млн рублей, или 110,8% в сопоставимых ценах к уровню 2020 года.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 18.01.2022
валюта курс
EUR 2.9496
USD 2.5828
RUB 3.3879
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 18.01.2022
валюта курс +/-
EUR 2.9489 -0.0007
USD 2.5876 +0.0048
RUB 3.3875 -0.0004
все курсы архив

Курсы в банках
на 18.01.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.9430 2.9500
USD 2.5820 2.5890
RUB 3.3780 3.3940
подробнее

Конвертация в банках
на 18.01.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1370 1.1420
EUR/RUB 86.9000 87.3500
USD/RUB 76.1500 76.6500
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте