В Витебской области розничный товарооборот в 2021 году составил 5952,1 млн рублей, или 101,5% в сопоставимых ценах к уровню 2020 года.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 90,3% розничного товарооборота области, составил 5374 млн рублей, или 102,5% в сопоставимых ценах к соответствующему периоду предыдущего года.

В 2021 году оптовый товарооборот составил 4132,2 млн рублей, или в сопоставимых ценах 104,4% к уровню 2020 года.

Товарооборот общественного питания в 2021 году составил 253,4 млн рублей, или 110,8% в сопоставимых ценах к уровню 2020 года.