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ЭКОНОМИКА РБ


БУТБ АККРЕДИТОВАЛА ПЕРВУЮ КОМПАНИЮ ИЗ ИНДИИ


17:54 18.01.2022

ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» (БУТБ) расширила географию биржевой торговли до 70 стран.

Как сообщает Telegram-канал БУТБ, 70-й страной стала Индия, представленная аккредитовавшейся буквально на днях компанией Ark Packaging Solutions.

В прошлый раз белорусская биржевая география расширялась в декабре 2021 г., когда на БУТБ пришла первая компании из Пакистана.

Всего на площадке БУТБ аккредитованы более 5,5 тыс. иностранных компаний. По итогам 2021 г. в десятку крупнейших рынков сбыта белорусских товаров вошли Литва, Германия, Латвия, Эстония, Россия, Польша, Нидерланды, Великобритания, Словакия и Китай.

В Евросоюз в основном поставлялись пиломатериалы, топливные гранулы, рапсовое масло и продукция переработки сахарной свеклы.

Великобритания покупала пилопродукцию, деревянные столбы, колья и кожевенный полуфабрикат "вет-блю".

В Россию экспортировалось сухое молоко, сливочное масло, сыры и продукция переработки масличных.

Китайские компании, в свою очередь, активно приобретали пиломатериалы, рапсовое масло и сахар.

В 2022 г. БУТБ рассчитывает на дальнейшее расширение географии биржевой торговли. В большой степени этому будет способствовать растущий авторитет биржи как международной торговой платформы. Только за прошлый год на площадке аккредитовались компании из 5 новых стран: Бразилии, Гибралтара, Пакистана, Южной Кореи и Японии.

Приход на биржу первой компании из Индии - результат проведенной в 2021 г. работы по привлечению на торги компаний из региона Юго-Восточной Азии. Стратегическая задача, стоящая перед биржей, - максимально диверсифицировать экспорт белорусской продукции, прежде всего за счет стран дальней дуги.
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