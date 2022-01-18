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ЭКОНОМИКА РБ
НДС ПО-ПРЕЖНЕМУ ФОРМИРУЕТ ЗНАЧИТЕЛЬНУЮ ЧАСТЬ ДОХОДОВ КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА СТОЛИЦЫ
17:45 18.01.2022
Значительная часть доходов консолидированного бюджета столицы (42,9% в общем объеме поступлений) по-прежнему сформирована платежами по налогу на добавленную стоимость (НДС).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Минску, объемы поступлений по подоходному налогу в 2021 году составили 18,5%, по налогу на прибыль – 15,5%, по акцизам – 7,2%, налогу при упрощенной системе налогообложения – 2,1%, налогу на доходы – 1,8%, налогу на недвижимость – 1,7%, земельному налогу – 1,0%.
На 1 января 2022 года в городе Минске осуществляют деятельность 139,2 тыс. субъектов хозяйствования.
В составе хозяйствующих субъектов 58,7 тыс. организаций и 80,5 тыс. индивидуальных предпринимателей. Также плательщиками налогов (сборов) являются 500,5 тыс. граждан.
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