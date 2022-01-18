Брестские таможенники пресекли попытку незаконного ввоза на территорию ЕАЭС крупной партии товаров.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Брестской таможне, грузовик DAF прибыл из Германии в пункт пропуская «Козловичи». По представленным к оформлению документам, российский перевозчик перевозил части сварочного оборудования, алюминиевые гайки, рабочие магниты, блоки питания и другое оборудование.

При проверке сотрудники таможни выявили свыше 6 тысяч единиц товара, который не был заявлен в товаросопроводительных документах.

Предварительная оценочная стоимость товара составила более 117 тыс. белорусских рублей.

По факту нарушения таможенного законодательства начат административный процесс в соответствии с частью 1 статьи 15.5 КоАП Республики Беларусь (недекларирование либо представление недостоверных сведений о товарах). Санкцией данной статьи предусмотрен штраф до 30% от стоимости предмета административного правонарушения.