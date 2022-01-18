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ЭКОНОМИКА РБ
РОСТ ПРОМПРОИЗВОДСТВА В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2021 ГОД СОСТАВИЛ 0,7%
16:51 18.01.2022
В 2021 г. объем промышленного производства Витебской области в текущих ценах составил 20 663,3 млн рублей, или в сопоставимых ценах 100,7% к уровню 2020 г.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе объем производства в горнодобывающей промышленности составил 105,1%, в обрабатывающей промышленности – 100,4%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – 101,6%, в водоснабжении; сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – 101%.
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