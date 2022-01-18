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ЭКОНОМИКА РБ
НЦЭУ ПРЕДОСТАВЛЯЕТ УСЛУГИ НА БАЗЕ ЕДИНОЙ СИСТЕМЫ ИДЕНТИФИКАЦИИ ФИЗИЧЕСКИХ И ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
16:10 18.01.2022
Национальный центр электронных услуг (НЦЭУ) представляет услуги на базе Единой системы идентификации физических и юридических лиц (ЕС ИФЮЛ).
Как сообщили ЭКОПРЕСС в НЦЭУ, ЕС ИФЮЛ была разработана в рамках реализации мероприятия 12 «Создание Белорусской интегрированной сервисно-расчетной системы» Государственной программы развития цифровой экономики и информационного общества на 2016-2020 годы.
ЕС ИФЮЛ предназначена для предоставления информационным системам сервиса идентификации и аутентификации, электронной цифровой подписи (ЭЦП).
Интеграция информационной системы с ЕС ИФЮЛ предоставит пользователям возможность совершать в такой информационной системе юридически значимые действия с использованием средств ЭЦП, в том числе для получения зарегистрированной системой дополнительных сведений об идентифицируемом физическом лице (в первую очередь сведения о регистрации, семейном положении и детях).
В качестве средств строгой аутентификации и ЭЦП могут применяться ID-карты, а также иные средства ЭЦП, распространяемые в рамках Государственной системы управления открытыми ключами проверки электронной цифровой подписи Республики Беларусь.
В результате аутентификации ЕС ИФЮЛ передает в информационную систему данные о физическом лице (идентификационный номер, фамилию, имя, отчество, место регистрации, атрибутный сертификат с полномочиями пользователя, сведения о семейном положении и детях).
С порядком организации взаимодействия информационной системы с ЕС ИФЮЛ, оказания электронных услуг ЕС ИФЮЛ можно ознакомиться здесь.
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