ЭКОНОМИКА РБ

ВРП ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ В 2021 ГОДУ УМЕНЬШИЛСЯ НА 0,4%

15:16 18.01.2022 Согласно первой оценке, объем валового регионального продукта (ВРП) Витебской области за 2021 год в текущих ценах составил 15 036,8 млн рублей. Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в сопоставимых ценах это на 0,4% меньше к уровню 2020 года.