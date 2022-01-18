На объектах компании «Белоруснефть» в декабре 2021 года выполнено 28 скважинных операций по гидравлическому разрыву пласта.

Как пишет портал neft.by, это является рекордным показателем за месяц для работ по интенсификации притока углеводородов в белорусском регионе.

Общий контроль осуществлялся службой по супервайзингу гидравлического разрыва пласта НГДУ «Речицанефть».

По словам ее начальника Михаила Демковича, для интенсификации добычи нефти гидроразрыв пласта проводится как на новых скважинах, так и на базовом фонде. Ежегодно коллектив «Белоруснефти» на своих месторождениях выполняет 100–150 скважинных операций по ГРП и объем этих работ постоянно растет.

В данном регионе работают два современных высокотехнологичных флота ГРП Тампонажного управления. Это оборудование применяется для проведения различных видов гидроразрыва пласта. Среди них: проппантные, кислотные, кислотно-проппантные, многообъемные, Файбер-ГРП и МГРП по технологии Plug&Perf.