Впервые в Беларуси появятся национальные геопарки.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в БГУ, в Беларуси более 400 геологических памятников, основное их количество сосредоточено на севере в том числе на территории двух национальных парков Беларуси: «Браславские озера» и «Нарочанский». Экспертную оценку природного потенциала их территорий проводят ученые факультета географии и геоинформатики БГУ и Национальной академии наук. Руководителем проекта выступает заведующий НИЛ озероведения кафедры общего землеведения и гидрометеорологии БГУ Борис Власов.

Для включения в сеть геопарков ЮНЕСКО ученые оценивают соответствие объектов международным требованиям, экологическое состояние территорий, фиксируют уникальные и ценные геологические и геоморфологические объекты, определяют наиболее перспективные направления для развития геотуристической деятельности и др.

Создание геопарка на территории Беларуси позволит повысить охрану уникальных и ценных природных объектов и расширить туристический потенциал региона. Кроме того, присвоение нового статуса будет способствовать развитию образования и просвещения в области охраны окружающей среды.

Отметим, национальные парки «Браславские озера» и «Нарочанский» насчитывают более 60 ценных геологических и геоморфологических памятников природы республиканского и местного значения. В частности, здесь сохранились следы последнего, поозерского оледенения (95–14 тыс. лет назад). Это созданный ледником уникальный рельеф – необычной формы холмы, песчаные гряды, различные валуны, озерные котловины глубиной более 40 метров и др.

Планируется, что статус национального геологического парка территория получит к 2025 году.