За январь-ноябрь 2021 г. рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг организаций Витебской области (без банков, небанковских кредитно-финансовых организаций, Банка развития, страховых организаций, бюджетных организаций, микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности) составила 4,2%, рентабельность продаж – 3,6%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, дебиторская задолженность на 1 декабря 2021 г. составила 4159,7 млн рублей, в том числе просроченная – 640,5 млн рублей, или 15,4% от общего объема дебиторской задолженности.

Кредиторская задолженность на 1 декабря 2021 г. составила 5691,8 млн рублей, в том числе просроченная – 819 млн рублей, или 14,4% от общего объема кредиторской задолженности.