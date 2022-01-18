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ЭКОНОМИКА РБ


ФОРУМ ТИБО-2022 ПРОЙДЕТ В МИНСКЕ 24-27 МАЯ


13:53 18.01.2022

XXVIII Международный форум по информационно-коммуникационным технологиям «ТИБО-2022» пройдет в Минске с 24 по 27 мая. Такая информация прозвучала на первом заседании оргкомитета международного ИКТ-Форума «ТИБО-2022», который состоялся 17 января под руководством министра связи и информатизации Константина Шульгана.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минсвязи и информатизации, на заседании были рассмотрены и обсуждены основные актуальные вопросы подготовки форума, в числе которых формирование концепции XXVIII Международного форума по информационно-коммуникационным технологиям «ТИБО-2022», подготовка выставочной экспозиции, организация крупнейших мероприятий форума – IV Евразийского цифрового форума, II Форума «Цифровая экономика», V Белорусского ИКТ Саммита.

По итогам заседания были одобрены в качестве основы для дальнейшей работы проект концепции форума «ТИБО-2022», согласованы в целом план подготовки и проведения форума и план-проспект форума «ТИБО-2022», а также подходы к организации основных форумных мероприятий.

Очередное заседание оргкомитета форума ТИБО-2022 запланировано на середину февраля 2022 года.
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