На 1 января 2022 года в Минске применяют упрощенную систему налогообложения 92,2 тыс. субъектов хозяйствования, в том числе 25,5 тыс. организаций и 66,7 тыс. индивидуальных предпринимателей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Минску, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество таких субъектов выросло на 1,3%.

От данной категории плательщиков поступило 678,9 млн рублей, в том числе от организаций – 501,9 млн рублей, от индивидуальных предпринимателей – 177,0 млн рублей.