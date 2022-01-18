|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|18.01.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
УСН ПРИМЕНЯЮТ 66,3% СТОЛИЧНЫХ СУБЪЕКТОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
13:29 18.01.2022
На 1 января 2022 года в Минске применяют упрощенную систему налогообложения 92,2 тыс. субъектов хозяйствования, в том числе 25,5 тыс. организаций и 66,7 тыс. индивидуальных предпринимателей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Минску, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество таких субъектов выросло на 1,3%.
От данной категории плательщиков поступило 678,9 млн рублей, в том числе от организаций – 501,9 млн рублей, от индивидуальных предпринимателей – 177,0 млн рублей.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 18.01.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 18.01.2022
Курсы в банках
на 18.01.2022
Конвертация в банках
на 18.01.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте