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ЭКОНОМИКА РБ


РЕЗИДЕНТЫ ПВТ СРЕДИ ЛУЧШИХ МИРОВЫХ РАЗРАБОТЧИКОВ МОБИЛЬНЫХ ПРИЛОЖЕНИЙ И ИГР


13:22 18.01.2022

Компании-резиденты Парка высоких технологий (ПВТ), занимающиеся разработкой мобильных приложений и игр, показали отличные результаты в 2021 году. Об этом свидетельствуют данные ежегодного отчета о состоянии мобильного рынка State of Mobile 2021, подготовленного американским аналитическим агентством App Annie.

Как сообщает сайт ПВТ, приложение для женского здоровья компании Flo Health, которая в 2021 году привлекла $50 млн инвестиций и увеличила свою стоимость до $800 млн, заняло 5 место по количеству глобальных загрузок и 6 место по расходам пользователей.

Молодая компания FreePlay продолжает радовать своими успехами в области разработок игр для мобильных устройств. Компания недавно преодолела отметку в 500 млн глобальных загрузок благодаря своим гиперказуальным проектам Join Clash 3D и Count Masters. По итогам 2021 года первый вошел в десятку топовых игр по числу скачиваний в мире, а Count Masters в топ-10 по скачиваниям в США и Великобритании.

Белорусская SayGames оказалась на 4 строчке в мире среди компаний с наибольшим числом установок. В десятку лучших геймдев-студий с самыми быстрорастущими играми по пользовательским тратам попали Playtika и Playrix с центрами разработки в Минске.

Данные исследования были получены в результате комплексного анализа 17 различных сегментов рынка в 30 странах. В отчете отражены основные тенденции рынка мобильных приложений, предпочтения пользователей за прошедший год, а также наиболее вероятный сценарий развития индустрии в 2022 году.
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