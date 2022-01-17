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ЭКОНОМИКА РБ


СТОИМОСТЬ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ ДЛЯ БЕЛОРУССКИХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПРОДОЛЖАЕТ СНИЖАТЬСЯ - БУТБ


12:53 18.01.2022

Стоимость пиломатериалов для белорусских потребителей продолжает снижаться. Об этом сообщает Telegram-канал ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» (БУТБ).

В частности, наиболее востребованные пиломатериалы хвойных пород в декабре 2021 г. подешевели в среднем на 10-15% по сравнению с пиковыми значениями июня прошлого года. При этом цены на внутреннем рынке были примерно на 40% ниже экспортных.

По мнению аналитиков БУТБ, устойчивому снижению цен на пиломатериалы в значительной степени способствовало увеличение предложения ресурса на биржевой площадке.

К примеру, осенью прошлого года еженедельно на торги выставлялось около 5 тыс. куб. м - явно недостаточно для удовлетворения потребностей внутреннего рынка, поэтому дисбаланс спроса и предложения сохранялся.

Однако ситуация изменилась после включения пиломатериалов в перечень продукции, обязательной для реализации внутри страны с применением биржевого механизма. В результате на бирже аккредитовались более 150 новых поставщиков, и в настоящее время объем предложения пилопродукции составляет около 35 тыс. кубометров в неделю. Активность участников торгов по-прежнему достаточно высокая, поэтому по итогам прошлого года продажи пиломатериалов на внутреннем рынке выросли в 7 раз, до 257 тыс. куб. м.

После вступления в силу изменений в декрет № 6 «О стимулировании предпринимательской деятельности на территории средних, малых городских поселений, сельской местности» поставки пиломатериалов за рубеж через биржевую площадку заметно увеличились. Так, среднемесячный объем реализации в ноябре-декабре 2021 г. составил более 200 тыс. куб. м против 145 тыс. куб. м в течение всего прошлого года.

За короткий промежуток времени на биржевые торги пришли порядка 80 новых предприятий-экспортеров и начали продавать свою продукцию, прежде всего в страны Евросоюза. Поэтому вполне логично, что лидирующие позиции по закупке белорусских пиломатериалов заняли компании из данного региона - из Литвы, Германии, Эстонии и Латвии.

Кроме того, в прошлом году впервые были совершены сделки по реализации пилопродукции в Египет, Сербию и Францию.

В целом физические объемы экспорта пиломатериалов через биржу выросли на 6% и составили 2 млн кубометров.
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