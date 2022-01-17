|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|18.01.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ РОЗНИЧНЫЙ ТОВАРООБОРОТ В 2021 ГОДУ ПОДРОС НА 1,6%
12:30 18.01.2022
В Беларуси розничный товарооборот в 2021 году составил 60 млрд рублей, или 101,6% в сопоставимых ценах к уровню 2020 года.
Как сообщает Национальный статкомитет, однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала года составил 17,5 рубля против 15,6 рубля за аналогичный период предыдущего года.
Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 92,7% розничного товарооборота республики, в 2021 году составил 55,6 млрд рублей, или 102,5% в сопоставимых ценах к предыдущему году.
В 2021 году оптовый товарооборот составил 130,1 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 104,4% к уровню 2020 года.
Товарооборот общественного питания в 2021 году составил 3,2 млрд рублей, или 114,4% в сопоставимых ценах к уровню 2020 года.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 18.01.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 17.01.2022
Курсы в банках
на 18.01.2022
Конвертация в банках
на 18.01.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте