В Беларуси розничный товарооборот в 2021 году составил 60 млрд рублей, или 101,6% в сопоставимых ценах к уровню 2020 года.

Как сообщает Национальный статкомитет, однодневный розничный товарооборот в расчете на душу населения с начала года составил 17,5 рубля против 15,6 рубля за аналогичный период предыдущего года.

Розничный товарооборот организаций торговли, на который пришлось 92,7% розничного товарооборота республики, в 2021 году составил 55,6 млрд рублей, или 102,5% в сопоставимых ценах к предыдущему году.

В 2021 году оптовый товарооборот составил 130,1 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 104,4% к уровню 2020 года.

Товарооборот общественного питания в 2021 году составил 3,2 млрд рублей, или 114,4% в сопоставимых ценах к уровню 2020 года.