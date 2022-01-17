ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
18.01.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ В 2022 ГОДУ ОБСУДЯТ 21 ЯНВАРЯ НА СЕМИНАРЕ В БАРАНОВИЧАХ


11:56 18.01.2022

21 января 2022 года в Барановичах пройдет семинар на тему «Современные тенденции и актуальные вопросы налогообложения в 2022 году», организатором которого выступает Республиканское унитарное предприятие «Информационно-издательский центр по налогам и сборам».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре МНС по Брестской области, на семинаре будут освещаться следующие вопросы: налог на добавленную стоимость в 2022 году: порядок исчисления и уплаты; налог на прибыль в 2022 году: обзор основных изменений; налог на недвижимость, земельный налог, экологический налог в 2022 году. Транспортный налог у организаций.

Кроме того, речь пойдет о подоходном налоге с физических лиц в 2022 году.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 18.01.2022
валюта курс
EUR 2.9496
USD 2.5828
RUB 3.3879
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 17.01.2022
валюта курс +/-
EUR 2.9496 +0.0051
USD 2.5828 +0.015
RUB 3.3879 -0.0065
все курсы архив

Курсы в банках
на 18.01.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.9430 2.9500
USD 2.5820 2.5890
RUB 3.3780 3.3940
подробнее

Конвертация в банках
на 18.01.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1370 1.1420
EUR/RUB 86.9000 87.3500
USD/RUB 76.1500 76.6500
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте