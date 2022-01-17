21 января 2022 года в Барановичах пройдет семинар на тему «Современные тенденции и актуальные вопросы налогообложения в 2022 году», организатором которого выступает Республиканское унитарное предприятие «Информационно-издательский центр по налогам и сборам».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре МНС по Брестской области, на семинаре будут освещаться следующие вопросы: налог на добавленную стоимость в 2022 году: порядок исчисления и уплаты; налог на прибыль в 2022 году: обзор основных изменений; налог на недвижимость, земельный налог, экологический налог в 2022 году. Транспортный налог у организаций.

Кроме того, речь пойдет о подоходном налоге с физических лиц в 2022 году.