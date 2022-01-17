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ЭКОНОМИКА РБ


МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС МИНСКА НА 1 ЯНВАРЯ 2022 ГОДА ВНЕС В БЮДЖЕТ 6,6 МЛРД РУБЛЕЙ


11:48 18.01.2022

На 1 января 2022 года субъекты малого и среднего бизнеса Минска внесли в консолидированный бюджет 6,6 млрд рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по столице, эта категория плательщиков обеспечила 40,2% консолидированных поступлений Минска.

Всего в Минске зарегистрировано 120,3 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса.
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