Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 18 января 2021 года выросло до 718 тыс. человек. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

«В Беларуси с начала пандемии зарегистрировано 718 тыс. 098 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 710 тыс. 876 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Выписано 950 пациентов. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 5850 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.

Таким образом, согласно данным Минздрава, за последние сутки число заразившихся выросло на 1064 человека, число смертей от COVID-19 – на 14.

Согласно информации Минздрава, за минувшие сутки выполнено 5 тыс. 098 тестов. Всего в стране проведено 11 млн 357 тыс. 597 тестов.