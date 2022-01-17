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ЭКОНОМИКА РБ


ЧИСЛО СЛУЧАЕВ ЗАРАЖЕНИЯ КОРОНАВИРУСОМ В БЕЛАРУСИ ДОСТИГЛО 718 ТЫС. – МИНЗДРАВ


11:37 18.01.2022

Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 18 января 2021 года выросло до 718 тыс. человек. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

«В Беларуси с начала пандемии зарегистрировано 718 тыс. 098 человек с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 710 тыс. 876 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Выписано 950 пациентов. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 5850 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.

Таким образом, согласно данным Минздрава, за последние сутки число заразившихся выросло на 1064 человека, число смертей от COVID-19 – на 14.

Согласно информации Минздрава, за минувшие сутки выполнено 5 тыс. 098 тестов. Всего в стране проведено 11 млн 357 тыс. 597 тестов.
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