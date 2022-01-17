|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|18.01.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ТРАНСПОРТНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ БЕЛАРУСИ СНИЗИЛИ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ В 2021 ГОДУ НА 3,5%
11:32 18.01.2022
Организациями и индивидуальными предпринимателями Беларуси в 2021 году перевезено 384,9 млн тонн грузов, или 96,5% к уровню 2020 года.
Как сообщает Национальный статкомитет, грузооборот в 2021 году составил 118,8 млрд тонно-километров, или 96,4% по отношению к предыдущему году.
В 2021 году пассажирооборот составил 20 217,8 млн пассажиро-километров, или 112,1% к 2020 году.
Услугами пассажирского транспорта воспользовались 1547,3 млн человек, или 96,5% к уровню 2020 года.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 18.01.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 17.01.2022
Курсы в банках
на 18.01.2022
Конвертация в банках
на 18.01.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте