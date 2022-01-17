Организациями и индивидуальными предпринимателями Беларуси в 2021 году перевезено 384,9 млн тонн грузов, или 96,5% к уровню 2020 года.

Как сообщает Национальный статкомитет, грузооборот в 2021 году составил 118,8 млрд тонно-километров, или 96,4% по отношению к предыдущему году.

В 2021 году пассажирооборот составил 20 217,8 млн пассажиро-километров, или 112,1% к 2020 году.

Услугами пассажирского транспорта воспользовались 1547,3 млн человек, или 96,5% к уровню 2020 года.