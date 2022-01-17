В структуре поступлений по категориям плательщиков в Минске лидирует негосударственный сектор экономики с долей 78,6%, в том числе вклад организаций негосударственного сектора составляет 75,1%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по столице, на организации государственного сектора приходится 21,4% всех поступлений, на индивидуальных предпринимателей – 1,8%, на физических лиц – 1,7%.

В Минске насчитывается 136,6 тыс. субъектов негосударственного сектора экономики и 2,6 тыс. субъектов государственного сектора. Данными плательщиками в 2021 году внесено в бюджет платежей на сумму 12,6 млрд рублей и 3,5 млрд рублей соответственно.