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ЭКОНОМИКА РБ
НЕГОСУДАРСТВЕННЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ ЗА 2021 ГОД СФОРМИРОВАЛ 78,6% БЮДЖЕТА МИНСКА
11:15 18.01.2022
В структуре поступлений по категориям плательщиков в Минске лидирует негосударственный сектор экономики с долей 78,6%, в том числе вклад организаций негосударственного сектора составляет 75,1%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по столице, на организации государственного сектора приходится 21,4% всех поступлений, на индивидуальных предпринимателей – 1,8%, на физических лиц – 1,7%.
В Минске насчитывается 136,6 тыс. субъектов негосударственного сектора экономики и 2,6 тыс. субъектов государственного сектора. Данными плательщиками в 2021 году внесено в бюджет платежей на сумму 12,6 млрд рублей и 3,5 млрд рублей соответственно.
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