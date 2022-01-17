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ЭКОНОМИКА РБ
АКЦИИ 30 ПРЕДПРИЯТИЙ ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ ПРЕДЛАГАЮТСЯ К ПРОДАЖЕ В 2022 ГОДУ
10:56 18.01.2022
Комитет «Витебскоблимущество» определил перечень акционерных обществ Витебской области, акции которых предлагаются к продаже в 2022 году. Об этом сообщает Telegram-канал Витебского облисполкома.
Согласно информации, из 30 предлагаемых предприятий – 21 работают рентабельно, закончив прошедший год с прибылью, и стабильно выплачивают дивиденды.
Наиболее высокие дивиденды выплатили в прошедшем году ОАО «Витебский мотороремонтный завод», ОАО «Завод Эвистор», ОАО «Строительный трест №9 г.Витебска», ОАО «Керамика».
В прошедшем 2021 году инвесторы проявили интерес к ОАО «Керамика» и ОАО «Сберегательный банк «Беларусбанк», акции которых были оценены и выставлены на аукционы, которые оказались нерезультативными. В ближайшее время комитет планирует снова выставить их на аукцион.
Ознакомиться с полным перечнем предприятий можно на сайте облисполкома и сайте комитета «Витебскоблимущество».
Акции 14 предприятий на территории Витебской области могут быть обменены на имеющиеся у граждан чеки «Имущество». Срок обращения чеков заканчивается 31 декабря 2022 года.
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