Комитет «Витебскоблимущество» определил перечень акционерных обществ Витебской области, акции которых предлагаются к продаже в 2022 году. Об этом сообщает Telegram-канал Витебского облисполкома.

Согласно информации, из 30 предлагаемых предприятий – 21 работают рентабельно, закончив прошедший год с прибылью, и стабильно выплачивают дивиденды.

Наиболее высокие дивиденды выплатили в прошедшем году ОАО «Витебский мотороремонтный завод», ОАО «Завод Эвистор», ОАО «Строительный трест №9 г.Витебска», ОАО «Керамика».

В прошедшем 2021 году инвесторы проявили интерес к ОАО «Керамика» и ОАО «Сберегательный банк «Беларусбанк», акции которых были оценены и выставлены на аукционы, которые оказались нерезультативными. В ближайшее время комитет планирует снова выставить их на аукцион.

Ознакомиться с полным перечнем предприятий можно на сайте облисполкома и сайте комитета «Витебскоблимущество».

Акции 14 предприятий на территории Витебской области могут быть обменены на имеющиеся у граждан чеки «Имущество». Срок обращения чеков заканчивается 31 декабря 2022 года.