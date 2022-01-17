В 2021 году в Беларуси объем промышленного производства в текущих ценах составил 154,4 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 106,5% к уровню 2020 года.

Как сообщает Национальный статкомитет, в том числе объем производства в горнодобывающей промышленности увеличился на 2,8%, в обрабатывающей промышленности – на 5,9%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – на 12,6% и в водоснабжении, сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – на 2,7%.