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ЭКОНОМИКА РБ
В БЕЛАРУСИ ПРОИЗВОДСТВО ПРОМПРОДУКЦИИ В 2021 ГОДУ ВЫРОСЛО НА 6,5%
10:30 18.01.2022
В 2021 году в Беларуси объем промышленного производства в текущих ценах составил 154,4 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 106,5% к уровню 2020 года.
Как сообщает Национальный статкомитет, в том числе объем производства в горнодобывающей промышленности увеличился на 2,8%, в обрабатывающей промышленности – на 5,9%, в снабжении электроэнергией, газом, паром, горячей водой и кондиционированным воздухом – на 12,6% и в водоснабжении, сборе, обработке и удалении отходов, деятельности по ликвидации загрязнений – на 2,7%.
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