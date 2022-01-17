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ЭКОНОМИКА РБ


НАН БЕЛАРУСИ ПРОВОДИТ ДНИ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ


09:42 18.01.2022

С 17 января по 11 февраля 2022 года в рамках мероприятий, посвященных Дню белорусской науки, 100-летию белорусской академической науки и 100-летию Института белорусской культуры (Инбелкульта), НАН Беларуси проводит «Дни открытых дверей».

Мероприятия пройдут во всех научных организациях Академии наук.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе НАН Беларуси, особую программу предлагают организации Отделения гуманитарных наук и искусств НАН Беларуси.

Так, Центральная научная библиотека им. Якуба Коласа НАН Беларуси проводит целый ряд мероприятий. Это - тематические книжные выставки «Навука Беларусі: інавацыі, тэхналогіі, прыярытэты» и «Навуковая спадчына Інстытута беларускай культуры», кинопоказ научно-популярных и художественных фильмов о женщинах в науке, обзорную экскурсию по библиотеке.

С историей Интбелкульта можно ознакомиться на действующем виртуальном проекте ЦНБ НАН Беларуси – Инбелкульт100, где в открытом доступе предоставлена цифровая коллекция изданий Инбелкульта, хранящихся в фондах библиотеки.

Все желающие бесплатно могут посетить Музей истории НАН Беларуси. Музей истории НАН Беларуси является мемориальным комплексом истории высшей научной организации Республики Беларусь и одновременно культурно-просветительским учреждением. На площади около 250 кв. м. расположено более 3,5 тыс. экспонатов, которые отражают историю становления и развития науки в Беларуси, создание и развитие научных направлений, научную и научно-практическую деятельность ученых.

Кроме того, можно посетить постоянно действующую выставку «Достижения науки – производству», Археологическую экспозицию Института истории НАН Беларуси. Экскурсии проводятся по предварительной записи для организованных групп.

В преддверии Дня белорусской науки Институт подготовки научных кадров НАН Беларуси 26 января 2022 года проведет День открытых дверей, на который приглашаются студенты выпускных курсов учреждений образования, сотрудники научных институтов и организаций НАН Беларуси, а также все, кто заинтересован в получении высшего образования II ступени. С более подробной информацией можно ознакомиться по ссылке.

Свой план мероприятий проведения Дней открытых дверей готовит и Совет молодых ученых НАН Беларуси. Молодые исследователи не только будут проводить экскурсии по своим научным организациям, но и будут встречаться со школьниками и студентами в школах и высших учебных заведениях. А 21 января 2022 года состоится торжественная церемония награждения участников IX городского фестиваля проектных и исследовательских работ учащихся начальных классов «Познание и творчество».
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