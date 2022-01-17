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ЭКОНОМИКА РБ


СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДСТВО В БЕЛАРУСИ СНИЗИЛОСЬ НА 4,2% В 2021 ГОДУ


09:27 18.01.2022

В 2021 году в хозяйствах всех категорий (в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах, хозяйствах населения) республики производство продукции сельского хозяйства в текущих ценах составило 25 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 95,8% к уровню 2020 года.

Как сообщает Национальный статкомитет, в сельскохозяйственных организациях произведено продукции на 21,1 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 96,8% к уровню предыдущего года.

Наибольший удельный вес в общем объеме производства продукции сельского хозяйства занимают Минская (26,1%) и Брестская (20,5%) области, далее следуют Гродненская (16,6%), Гомельская (13,2%), Витебская (11,9%) и Могилевская (11,6%) области.

В хозяйствах всех категорий произведено скота и птицы (в живом весе) 1786,7 тыс. тонн, молока – 7819,7 тыс. тонн, яиц получено 3530,8 млн. штук. Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур составил 7417,3 тыс. тонн, рапса – 715,2 тыс. тонн, картофеля – 4807,7 тыс. тонн, овощей – 1707,6 тыс. тонн, сахарной свеклы – 3870,9 тыс. тонн.

На долю сельскохозяйственных организаций приходится 96,1% республиканского объема производства скота и птицы (в живом весе), молока – 97%, яиц – 85%, зерна – 94%, рапса – 94,6%, сахарной свеклы – 98,2%, картофеля – 9,8% и овощей – 10,9%.
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