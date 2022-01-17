Согласно первой оценке объем ВВП Беларуси в текущих ценах за 2021 год составил 173,2 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 102,3% к уровню 2020 года.

Как сообщает Национальный статкомитет, индекс-дефлятор ВВП в 2021 году по отношению к предыдущему году составил 113,1%.

Напомним, власти планировали рост ВВП в 2021 году на уровне 1,8%.