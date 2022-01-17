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ЭКОНОМИКА РБ
ВВП БЕЛАРУСИ В 2021 ГОДУ УВЕЛИЧИЛСЯ НА 2,3%
18:05 17.01.2022
Согласно первой оценке объем ВВП Беларуси в текущих ценах за 2021 год составил 173,2 млрд рублей, или в сопоставимых ценах 102,3% к уровню 2020 года.
Как сообщает Национальный статкомитет, индекс-дефлятор ВВП в 2021 году по отношению к предыдущему году составил 113,1%.
Напомним, власти планировали рост ВВП в 2021 году на уровне 1,8%.
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