БЕЛОРУССКИЙ ОНЛАЙН-ФОРУМ FASHION TECH HUB СОБРАЛ В ПРЯМОМ ЭФИРЕ 18 МЕЖДУНАРОДНЫХ СПИКЕРОВ

17:45 17.01.2022 Белорусский онлайн-форум FASHION TECH HUB собрал в прямом эфире 18 международных спикеров – представителей модной индустрии и компаний, занимающихся развитием высоких технологий. Участники поделились новыми идеями и трендами на пересечении обеих сфер, а также презентовали fashion-стартапы. Онлайн-форум FASHION TECH HUB поставил интересные вопросы о целях внедрения технологий в мир моды и о потребностях в них современного покупателя. Цифровой мир, в который мы погружаемся с каждым днем все больше, обязывает внедрять новые методы и бизнес-модели. Особенно, если речь идет о такой инновационной и прогрессивной отрасли как fashion-индустрия. При этом важными остаются экологическая повестка, влияние моды на окружающую среду и ее социальные аспекты. «Развитие молодого fashion-бренда уже нельзя представить без маркетинга в социальных сетях и построения e-commerce бизнеса на собственном сайте или маркетплейсах. С каждым годом требования к контенту изменяются, появляются новые форматы и технологии. Оптимальным источником информации как раз и является форум, где можно задать вопросы экспертам. Я считаю, что любой бизнес должен нести еще и социальную миссию - необходимо тратить определенное время на помощь тем, кто только начинает изучать рынок. Поэтому с удовольствием принял участие в форуме и, надеюсь мой рассказ об иммерсивных технологиях для e-commerce поможет бизнесу создавать продающий контент», - отметил спикер от компании CAPPASITY Константин Попов. Дизайнеры могут и хотят создавать что-то новое каждый день, используя социальные сети для продвижения своего продукта. Но этого уже недостаточно для достижения успеха. Необходимо постоянно искать новые ресурсы и технологии, которые открывают путь для достижения целей. В этом году FASHION TECH HUB дал возможность сразу нескольким оригинальным стартапам, созданным в Беларуси, презентовать свои идеи всему миру. CAER SIDI, SECOND LIFE, ССover, цифровые браслеты для развития осознанности Cuelly, МЕТА Академия @3d_meta_academy и многие другие представили свои ноу-хау. Важно, что всех их объединила тема устойчивости, когда рациональное использование природных ресурсов, социальный комфорт человека и забота об окружающем мире выходят на первое место. Одним из ярких выступлений FASHION TECH HUB стала презентация digital-дизайнера Ирины Янчук, основателя курсов @3d_meta_academy. Благодаря технологичной новинке, теперь, когда клиентам модного бренда нужна красивая одежда для публикации в медиа, им необязательно покупать платье и платить за аренду фотостудии. Можно приобрести цифровой наряд от своего любимого кутюрье! При этом если клиент идет на вечеринку или важное мероприятие, то ему, конечно же, необходима реальная идеальная одежда. Но с акцентом на ответственное производство. Организатор мероприятия – председатель общественной организации «Белорусская палата моды» Янина Гончарова – пригласила к участию коллег из Germany Fashion Council, Sweden Fashion Council, а также Торгово-промышленной палаты Италия-Беларусь. Спикеры конференции: Константин Попов (CAPPASITY), Дмитрий Кудревич (KASPERSKY), Ким Санжиев (Get Outfit), Кирилл Сидорчук (OYPER), Ирина Кушнеревич (TRENDSITE), Пушия Чатфильд (BLANC FASHION), Казбек Бектурсунов (PROOF OF LOVE), YOONA.AI, Елена Ван Харитонова, Наташа Бинар (Greenstyle Munich), Анна-Мария Гуарино (EMODA), Умберто Летьери (Lea Print), Беатрис Фернквист (We aRe SpinDye) и другие. Посмотреть запись эфира можно на voka.tv, а также на сайте www.bfw.by.