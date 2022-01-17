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ЭКОНОМИКА РБ


В 3-Й МИНСКОЙ БОЛЬНИЦЕ ИМЕНИ Е.В. КЛУМОВА ОСВОИЛИ НОВЫЕ МЕТОДИКИ ПРОВЕДЕНИЕ ОПЕРАЦИЙ


16:44 17.01.2022

В 3-й Минской клинической больнице имени Е.В. Клумова специалисты освоили и успешно проводят симультанные операции. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

Согласно информации, оснащенные по последнему слову техники операционные позволяют опытным медикам проводить сложнейшие хирургические вмешательства и спасать жизни.

Симультанная операция – это одновременное выполнение двух или нескольких самостоятельных операций по поводу различных заболеваний, при которых показано оперативное лечение.

Как считают специалисты, преимуществами симультанной операции можно назвать одновременное проведение лечения двух или нескольких хирургических заболеваний, предупреждение прогрессирования заболевания, сокращение времени суммарного пребывания пациента в стационаре и последующего лечения, исключение риска повторного наркоза и его осложнений и т.д.

В начале 2022 года в больницу обратилась пациентка поводу миомы матки больших размеров. После углубленного дообследования консилиумом врачей было принято решение о возможности и целесообразности выполнения симультанной операции. В операционной в этот раз работала бригада в составе 11 врачей-хирургов, акушеров-гинекологов, анестезиологов-реаниматологов, медицинских сестер. Пациентке одновременно было выполнено три самостоятельные операции. Это удаление желчного пузыря, удаление матки с придатками и пластика пупочной грыжи. Послеоперационный период протекал без осложнений, и пациентка на десятые сутки в удовлетворительном состоянии выписана домой.
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