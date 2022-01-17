Число зараженных коронавирусом в Беларуси на 17 января 2021 года выросло до 717 тыс. человек. Об этом сообщает Telegram-канал Минздрава.

«В Беларуси с начала пандемии зарегистрировано 717 тыс. 034 человека с положительным тестом на COVID-19. Выздоровели 709 тыс. 926 пациентов, у которых ранее был подтвержден диагноз COVID-19. Выписано 1226 пациентов. За весь период распространения инфекции на территории страны умерли 5836 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией», - говорится в официальном сообщении ведомства.

Таким образом, согласно данным Минздрава, за последние сутки число заразившихся выросло на 1391 человек, число смертей от COVID-19 – на 12.

Согласно информации Минздрава, за минувшие сутки выполнено 12 тыс. 712 тестов. Всего в стране проведено 11 млн 352 тыс. 499 тестов.