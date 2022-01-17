Государственный комитет по стандартизации запретил в 2021 году ввоз и обращение в Беларуси 1652 наименования опасной продукции.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Госстандарта, контрольная (надзорная) деятельность ведомства была направлена на обеспечение соответствия поставляемой на внутренний рынок продукции обязательным требованиям безопасности и заявленным характеристикам.

В результате прекращено действие 1047 документов о подтверждении соответствия Таможенного союза (ЕАЭС), которые сопровождали не соответствующую обязательным требованиям продукцию.