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ЭКОНОМИКА РБ


ГОССТАНДАРТ В 2021 ГОДУ ЗАПРЕТИЛ ДЛЯ ВВОЗА И ОБРАЩЕНИЯ В БЕЛАРУСИ БОЛЕЕ 1,6 ТЫС. НАИМЕНОВАНИЙ ОПАСНОЙ ПРОДУКЦИИ


16:18 17.01.2022

Государственный комитет по стандартизации запретил в 2021 году ввоз и обращение в Беларуси 1652 наименования опасной продукции.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе Госстандарта, контрольная (надзорная) деятельность ведомства была направлена на обеспечение соответствия поставляемой на внутренний рынок продукции обязательным требованиям безопасности и заявленным характеристикам.

В результате прекращено действие 1047 документов о подтверждении соответствия Таможенного союза (ЕАЭС), которые сопровождали не соответствующую обязательным требованиям продукцию.
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