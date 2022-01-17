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ЭКОНОМИКА РБ


БЕЛОРУССКИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛИ МЯСО-МОЛОЧНОЙ ПРОДУКЦИИ 19 ЯНВАРЯ ВСТРЕТЯТСЯ С ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ РИТЕЙЛА И РЕСТОРАТОРАМИ


15:38 17.01.2022

19 января 2022 года в Минске состоится Trade Dialog отечественных производителей продуктов с представителями ритейла и HoReCa «Открываем свое».

В мероприятии примут участие министр антимонопольного регулирования и торговли Алексей Богданов, первый заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Игорь Брыло.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе МАРТ, о возможностях предприятий Брестской области по импортозамещению мясо-молочных продуктов расскажет генеральный директор ГО «Управляющая компания холдинга «Концерн Брестмясомолпром» Михаил Серков.

С анализом «импортной» полки с точки зрения объемов продаж с учетом профиля покупателей по регионам выступит исполнительный директор Ассоциации розничных сетей Беларуси Наталья Шаблинская.

Бренд-шеф ресторанов «Бульбаши» и «Пена дней», телеведущий, член Федерации профессиональных поваров и кондитеров России Артем Ракецкий покажет, как использовать местные продукты для создания интересных и новых блюд.

В программе мероприятия презентация и бизнес-дегустация отечественных сыров типа «Эдам», «Гауда», «Чеддер», «Тильзитер», «Фета», «Пармезан», сыров с голубой плесенью, молодых сыров, выдержанных сыров (срок созревания — от 9 месяцев), а также мясных деликатесов типа хамона, пармской ветчины, прошутто, колбас с посыпками и др.

По итогам дегустации пройдут прямые переговоры производителей с представителями ритейла и HoReCa. Запланирован также круглый стол с участием представителей МАРТ и Минсельхозпрода, во время которого можно будет оперативно решить технические вопросы, чтобы ускорить процесс импортозамещения.
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