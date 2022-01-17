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ЭКОНОМИКА РБ
РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ПРОДАЖ ОРГАНИЗАЦИЙ МИНСКА ЗА ЯНВАРЬ-НОЯБРЬ 2021 ГОДА СОСТАВИЛА 8,7%
14:55 17.01.2022
За январь-ноябрь 2021 г. рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг организаций Минска (без учета банков, небанковских кредитно-финансовых организаций, Банка развития, страховых организаций, бюджетных организаций, микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности) составила 11,1%, рентабельность продаж – 8,7%.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении столицы, дебиторская задолженность на 1 декабря 2021 г. составила 23 млрд рублей, в том числе просроченная – 2,3 млрд рублей, или 9,8% от общего объема дебиторской задолженности.
Кредиторская задолженность на 1 декабря 2021 г. составила 22,6 млрд рублей, в том числе просроченная – 1,3 млрд рублей, или 5,6% от общего объема кредиторской задолженности.
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