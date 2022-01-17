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ЭКОНОМИКА РБ
МИНЭКОНОМИКИ ОРГАНИЗОВАЛО МОНИТОРИНГ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПЛОЩАДОК ДЛЯ ВНЕДРЕНИЯ В БЕЛАРУСИ ТЕХРЕШЕНИЙ ИНДУСТРИИ 4.0
14:46 17.01.2022
В рамках системной работы по созданию инфраструктуры поддержки смарт-индустрии, 13-14 января 2022 года эксперты Минэкономики и ЮНИДО посетили Могилевскую область с целью изучения возможностей масштабирования проекта ЮНИДО «Стимулирование потенциала Четвертой промышленной революции для инклюзивного и устойчивого развития Беларуси».
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе министерства, участники посетили потенциальные площадки для дальнейшей реализации проекта ЮНИДО на территории Могилевской области: Белорусскую государственную сельскохозяйственную академию, Технопарк «Горки», Белорусско-Российский университет и «Технопарк Могилев».
Мониторинг выявил значительный прирост научно-технического потенциала Белорусско-российского университета для создания и последующей демонстрации возможностей технологий Четвертой промышленной революции. Также отмечена оригинальная концепция виртуального технопарка с использованием широкого спектра электронных услуг инновационного сервиса на базе ЗАО «Технопарк Могилев».
С 2020 года в Беларуси успешно реализуется первый этап данного проекта ЮНИДО. В его рамках ведется работа по созданию и оснащению оборудованием коллективного пользования опытно-демонстрационного центра развития смарт-индустрии на базе ОАО «Брестский научно-технологический парк».
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