В рамках системной работы по созданию инфраструктуры поддержки смарт-индустрии, 13-14 января 2022 года эксперты Минэкономики и ЮНИДО посетили Могилевскую область с целью изучения возможностей масштабирования проекта ЮНИДО «Стимулирование потенциала Четвертой промышленной революции для инклюзивного и устойчивого развития Беларуси».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-службе министерства, участники посетили потенциальные площадки для дальнейшей реализации проекта ЮНИДО на территории Могилевской области: Белорусскую государственную сельскохозяйственную академию, Технопарк «Горки», Белорусско-Российский университет и «Технопарк Могилев».

Мониторинг выявил значительный прирост научно-технического потенциала Белорусско-российского университета для создания и последующей демонстрации возможностей технологий Четвертой промышленной революции. Также отмечена оригинальная концепция виртуального технопарка с использованием широкого спектра электронных услуг инновационного сервиса на базе ЗАО «Технопарк Могилев».

С 2020 года в Беларуси успешно реализуется первый этап данного проекта ЮНИДО. В его рамках ведется работа по созданию и оснащению оборудованием коллективного пользования опытно-демонстрационного центра развития смарт-индустрии на базе ОАО «Брестский научно-технологический парк».