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ЭКОНОМИКА РБ
ШТАТ И ВОЗМОЖНОСТИ МАРТ БЕЛАРУСИ МОГУТ РАСШИРИТЬ
14:13 17.01.2022
Новый глава Министерства антимонопольного регулирования и торговли Алексей Богданов рассказал о предложениях переформатировать министерство и расширить его штат. Об этом он завил в эфире YouTube-канала «Главный. Тур».
Министр пояснил, что предложения по расширению штата готовятся в том числе в виду дополнительных задач, которые возлагаются на министерство, сообщает Telegram-канал БелСелХоз.
«Мы уже отрабатываем и по поручению премьер-министра готовим предложения по расширению штата министерства. Но это не слишком большое расширение будет, – сказал он. – В связи с тем, что происходит снаружи нашего государства. Цены растут, и нам необходимо контролировать, чтобы Беларусь не пострадала от этого. Здесь, конечно, контрольная функция возрастает. И в этом только формате планируем предложить возможность небольшого расширения штата МАРТ».
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