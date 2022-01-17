Новый глава Министерства антимонопольного регулирования и торговли Алексей Богданов рассказал о предложениях переформатировать министерство и расширить его штат. Об этом он завил в эфире YouTube-канала «Главный. Тур».

Министр пояснил, что предложения по расширению штата готовятся в том числе в виду дополнительных задач, которые возлагаются на министерство, сообщает Telegram-канал БелСелХоз.

«Мы уже отрабатываем и по поручению премьер-министра готовим предложения по расширению штата министерства. Но это не слишком большое расширение будет, – сказал он. – В связи с тем, что происходит снаружи нашего государства. Цены растут, и нам необходимо контролировать, чтобы Беларусь не пострадала от этого. Здесь, конечно, контрольная функция возрастает. И в этом только формате планируем предложить возможность небольшого расширения штата МАРТ».