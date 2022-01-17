За 11 месяцев 2021 г. на экспорт поставлено 230,5 тыс. т белорусских сыров на $976 млн.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минсельхозпроде, темп роста к аналогичному периоду 2020 года составил 110,4% в натуральном и 111,7% в стоимостном выражении соответственно.

В январе-ноябре 2021 г. география экспорта сыров насчитывает 26 стран. Основной объем сыров экспортируется в страны СНГ (включая Российскую Федерацию). Всего в январе-ноябре 2021 г. поставлено 230,2 тыс. т сыров на $974,5 млн (110,3% и 111,6% к уровню января-ноября 2020 г. соответственно). Доля Российской Федерации в экспорте сыров составила 93,4% ($911,9 млн, или 109,4% к уровню января-ноября 2020 г.).

В иные страны СНГ поставлено 15 тыс. т сыров на $62,7 млн (124,6% и 124,3% к уровню прошлого года соответственно). Увеличились поставки в Казахстан на 18,5%(до $25,3 млн, в Украину - на 36,6% до $26,3 млн, в Кыргызстан - в 2,9 раза до $2,8 млн), в Узбекистан - на 67,5% до $2,9 млн), в Молдову и Азербайджан на 44,2% и 44,1% до $2 млн.

В страны Азии и Океании поставлено 224,8 т сыра на сумму $984,5 тыс., что в 2,8 раза выше аналогичного периода прошлого года. Основные объемы поставок приходятся на Монголию и Грузию. Кроме того, сыры поставлялись в Иорданию, Японию, Сингапур, Гонконг, Китай и Малайзию. В 2021 г. начаты поставки сыров в Афганистан.

В страны Америки и Карибского бассейна поставлено 86,6 т сыров на $452,5 тыс., что также превышает уровень прошлого года более чем в 2 раза. Увеличился экспорт сыров в Соединенные Штаты Америки до $429,8 тыс. (в 2,5 раза выше аналогичного периода 2020 года). Реализованы пробные поставки в Антигуа и Барбуда.