ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
17.01.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


БОЛЕЕ 2,5 МЛРД РУБЛЕЙ ПОСТУПИЛО В КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2021 ГОД


12:44 17.01.2022

В бюджет Витебской области за 2021 год поступило 2505,3 млн рублей, в том числе в республиканский бюджет – 737,5 млн рублей, в местный бюджет – 1767,8 млн рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Витебской области, в разрезе видов налогов в доходах бюджета области наибольшие суммы поступили по налогу на добавленную стоимость – 742,4 млн рублей, или 29,6%, подоходному налогу – 661,4 млн рублей, или 26,4%, налогу на прибыль – 212,3 млн рублей, или 8,5% и налогам на собственность 147,2 млн рублей, или 5,9%.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 17.01.2022
валюта курс
EUR 2.9445
USD 2.5678
RUB 3.3944
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 14.01.2022
валюта курс +/-
EUR 2.9445 +0.0148
USD 2.5678 +0.0123
RUB 3.3944 -0.0313
все курсы архив

Курсы в банках
на 17.01.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.9380 2.9500
USD 2.5760 2.5820
RUB 3.3820 3.3920
подробнее

Конвертация в банках
на 17.01.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1370 1.1430
EUR/RUB 86.8000 87.4000
USD/RUB 75.8000 76.4500
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте