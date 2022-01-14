|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|17.01.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
БОЛЕЕ 2,5 МЛРД РУБЛЕЙ ПОСТУПИЛО В КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ БЮДЖЕТ ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2021 ГОД
12:44 17.01.2022
В бюджет Витебской области за 2021 год поступило 2505,3 млн рублей, в том числе в республиканский бюджет – 737,5 млн рублей, в местный бюджет – 1767,8 млн рублей.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Витебской области, в разрезе видов налогов в доходах бюджета области наибольшие суммы поступили по налогу на добавленную стоимость – 742,4 млн рублей, или 29,6%, подоходному налогу – 661,4 млн рублей, или 26,4%, налогу на прибыль – 212,3 млн рублей, или 8,5% и налогам на собственность 147,2 млн рублей, или 5,9%.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 17.01.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 14.01.2022
Курсы в банках
на 17.01.2022
Конвертация в банках
на 17.01.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте