В бюджет Витебской области за 2021 год поступило 2505,3 млн рублей, в том числе в республиканский бюджет – 737,5 млн рублей, в местный бюджет – 1767,8 млн рублей.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в пресс-центре инспекции МНС по Витебской области, в разрезе видов налогов в доходах бюджета области наибольшие суммы поступили по налогу на добавленную стоимость – 742,4 млн рублей, или 29,6%, подоходному налогу – 661,4 млн рублей, или 26,4%, налогу на прибыль – 212,3 млн рублей, или 8,5% и налогам на собственность 147,2 млн рублей, или 5,9%.