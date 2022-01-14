|
|О компании
|Новости
|Курсы валют
|Банки
|Информеры
|Реклама
|Контакты
|17.01.2022
|
Новости
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by
|
ЭКОНОМИКА РБ
ВПК БЕЛАРУСИ РАЗРАБОТАЛ МИШЕННЫЙ КОМПЛЕКС КМ-1
12:35 17.01.2022
В целях расширения линейки мишенных комплексов, диверсификации производственной деятельности и решения вопросов импортозамещения одним из предприятий Госкомвоенпрома выполнена инициативная опытно-конструкторская работа по разработке комплекса мишенного МК-1 (КМ-1), который в конце 2021 года был поставлен в несколько организаций ДОСААФ.
Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомвоенпроме, изделие предназначено для проведения учебно-тренировочных занятий по пулевой стрельбе из пневматического оружия (пистолет, винтовка) на дистанциях до 50 м.
В состав комплекса входит мишенная электромеханическая установка, кабель питания и пульт дистанционного управления.
Мишенный комплекс оборудован встроенной системой освещения мишеней.
Изделие обладает рядом преимуществ перед уже представленными на рынке аналогами:
износоустойчивостью и эргономичностью: передняя крышка, сменный экран, а также пулеулавливатель выполнены из матовой нержавеющей стали, что исключает их повреждение при стрельбе, не допускает бликов от освещения, избавляет от необходимости подкраски.
повышенной шумоизоляцией за счет оборудования пулеулавливателя шумоизолирующей накладкой;
возможностью сбора пуль, попадающих в пулеулавливатель в локализованной части конструкции мишенной установки (в лотке);
конструкционными особенностями пулеулавливателя и верхнего прижима рулона мишеней, обеспечивающими четкость прорыва бумажных мишеней без использования картонной вставки при сохранении конструктивной возможности ее использования по мере необходимости.
возможностью использования КМ-1 совместно со стрелковым тренажером «СКАТТ» (Германия).
Беспроводной пульт дистанционного управления обеспечивает перемотку рулона мишеней по радиоканалу на дальность до 50 м.
Образец изделия демонстрировался на 10-й международной выставке вооружения и военной техники MILEX-2021.
Рассматривается вопрос дальнейших поставок мишенных комплексов организациям ДОСААФ.
|
Финансовая информация
в свободном доступе
Курсы валют НБ РБ
с 17.01.2022
Итоги торгов на БВФБ
на 14.01.2022
Курсы в банках
на 17.01.2022
Конвертация в банках
на 17.01.2022
Финансовая информация
в свободном доступе
|
наверх главная
|Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте