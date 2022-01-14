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ЭКОНОМИКА РБ


ВПК БЕЛАРУСИ РАЗРАБОТАЛ МИШЕННЫЙ КОМПЛЕКС КМ-1


12:35 17.01.2022

В целях расширения линейки мишенных комплексов, диверсификации производственной деятельности и решения вопросов импортозамещения одним из предприятий Госкомвоенпрома выполнена инициативная опытно-конструкторская работа по разработке комплекса мишенного МК-1 (КМ-1), который в конце 2021 года был поставлен в несколько организаций ДОСААФ.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Госкомвоенпроме, изделие предназначено для проведения учебно-тренировочных занятий по пулевой стрельбе из пневматического оружия (пистолет, винтовка) на дистанциях до 50 м.

В состав комплекса входит мишенная электромеханическая установка, кабель питания и пульт дистанционного управления.

Мишенный комплекс оборудован встроенной системой освещения мишеней.

Изделие обладает рядом преимуществ перед уже представленными на рынке аналогами:

износоустойчивостью и эргономичностью: передняя крышка, сменный экран, а также пулеулавливатель выполнены из матовой нержавеющей стали, что исключает их повреждение при стрельбе, не допускает бликов от освещения, избавляет от необходимости подкраски.

повышенной шумоизоляцией за счет оборудования пулеулавливателя шумоизолирующей накладкой;

возможностью сбора пуль, попадающих в пулеулавливатель в локализованной части конструкции мишенной установки (в лотке);

конструкционными особенностями пулеулавливателя и верхнего прижима рулона мишеней, обеспечивающими четкость прорыва бумажных мишеней без использования картонной вставки при сохранении конструктивной возможности ее использования по мере необходимости.

возможностью использования КМ-1 совместно со стрелковым тренажером «СКАТТ» (Германия).

Беспроводной пульт дистанционного управления обеспечивает перемотку рулона мишеней по радиоканалу на дальность до 50 м.

Образец изделия демонстрировался на 10-й международной выставке вооружения и военной техники MILEX-2021.

Рассматривается вопрос дальнейших поставок мишенных комплексов организациям ДОСААФ.
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