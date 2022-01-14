На начало 2021/2022 учебного года в Могилевской области работало 471 учреждение дошкольного образования с общей численностью детей 41,6 тыс. человек.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статуправлении Могилевской области, в текущем учебном году учреждения дошкольного образования посещают 90,9% детей дошкольного возраста. Подготовкой к школе в области охвачены все дети пятилетнего возраста.

Обеспеченность детей местами в учреждениях дошкольного образования в расчете на 1000 детей в возрасте 2-5 лет в 2021 году составила 994 места.

Численность педагогических работников в учреждениях дошкольного образования составила 5,9 тыс. человек.

На начало 2021/2022 учебного года в области насчитывалось 376 учреждений общего среднего образования с численностью учащихся 117,3 тыс. человек, что на 1,6 тыс. человек (на 1,4%) больше, чем на начало предыдущего учебного года.

Численность учителей (включая совместителей) в учреждениях общего среднего образования в текущем учебном году составила 12,4 тыс. человек. На одного учителя приходится в среднем 9 учеников, в городских школах – 11 учеников, в сельских – 4 ученика.

Свидетельство об общем базовом образовании получили 10,2 тыс. выпускников 9-х классов.

Аттестат об общем среднем образовании в 2021 году получили 6 тыс. выпускников школ.

На начало 2021/2022 учебного года в области функционировало 25 учреждений профессионально-технического образования с численностью учащихся 7,7 тыс. человек.

Для получения профессионально-технического образования в 2021 году принято 3,3 тыс. учащихся, при этом 88,1% учащихся дневной формы обучения – по договорам и заявкам с организациями – заказчиками кадров.

В 2021 году учреждения профессионально-технического образования подготовили и выпустили 3,2 тыс. квалифицированных рабочих и служащих. По две и более квалификации получили 83,1% выпускников дневной формы обучения, с повышенным уровнем квалификации – 64,6% выпускников.

Получение среднего специального образования в области на начало 2021/2022 учебного года обеспечивало 31 учреждение, численность учащихся в которых составила 11,5 тыс. человек. В расчете на 10 тыс. человек населения области приходится 113 учащихся учреждений среднего специального образования.

За счет бюджетных средств среднее специальное образование получают 74,7% всех учащихся, в государственных учреждениях на дневной форме обучения – 83%.

В 2021 году в учреждения среднего специального образования поступили 4 тыс. человек.

Выпуск специалистов со средним специальным образованием в 2021 году составил 3,7 тыс. человек, из них 68,3% получили образование за счет бюджетных средств на дневной форме обучения.

В 5 учреждениях высшего образования области на начало 2021/2022 учебного года на первой ступени системы высшего образования обучались 21,2 тыс. студентов.

За счет бюджетных средств обучаются 53,1% всех студентов, в государственных учреждениях высшего образования на дневной форме обучения – 78,8%.

В 2021 году студентами стали 4,6 тыс. человек.

Специальности сельскохозяйственного профиля выбрали 31,4% первокурсников, технического и строительного – 25,1%, экономического и юридического профиля – 22,5%, педагогического – 10%.

Специалистами с высшим образованием в 2021 году стали 4,9 тыс. выпускников. Из общей численности выпускников 1,4 тыс. человек, или 27,9% – выпускники, получившие специальности экономического и юридического профиля.

На второй ступени системы высшего образования области на начало 2021/2022 учебного года обучались 737 магистрантов. В 2021 году в магистратуру было принято 224 человека, диплом магистра получили 266 человек.

В расчете на 10 тыс. человек населения области приходится 216 студентов и магистрантов учреждений высшего образования.