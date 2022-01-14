Министерство связи и информатизации внесло изменения в лицензию в области связи, выданную РУП «Белтелеком».

Как сообщили ЭКОПРЕСС в министерстве, с 17 января 2022 года предприятие получило право оказывать услуги сотовой подвижной электросвязи.

«Выход на рынок услуг сотовой связи будет содействовать дальнейшему успешному развитию РУП «Белтелеком», ускорит решение проблемы «цифрового неравенства» по доступу к современным услугам электросвязи городского и сельского населения, создаст новые возможности для оказания потенциальным абонентам востребованных «конвергентных услуг», когда в одном пакете услуг совмещаются традиционные услуги стационарной связи (телефон, доступ в интернет, телевидение) и сотовой подвижной электросвязи», - считают в ведомстве.

Оказание услуг мобильной связи четвертого поколения Белтелекомом будет развиваться в рамках заключенного договора с инфраструктурным оператором сети LTE.