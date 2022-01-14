Индекс цен производителей промышленной продукции по Витебской области в декабре 2021 г. по сравнению с ноябрем 2021 г. составил 101,3%, с декабрем 2020 г. – 113,4%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, в том числе индекс цен на инвестиционные товары составил 100,9% и 119,5% соответственно, промежуточные товары – 101,7% и 113,9%, потребительские товары – 100,4% и 107,3% соответственно.

Индекс цен производителей сельскохозяйственной продукции по Витебской области в декабре 2021 г. по сравнению с ноябрем 2021 г. составил 103,5%, с декабрем 2020 г. – 126,5%, в том числе в растениеводстве – 106,6% и 149,1% соответственно, животноводстве – 102,5% и 120,7% соответственно.