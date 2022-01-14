В Беларуси за январь-ноябрь 2021 года произведено 259 тыс. тонн сыров жирных. Из них твердых и полутвердых - 223 тыс. тонн.

Как сообщает Telegram-канал Минсельхозпрода, всего в Беларуси сегодня вырабатывается более 400 наименований твердых и полутвердых сыров. При этом на долю сыров российской группы приходится до 20%. Следующая наиболее распространенная группа - сыры типа голландского – 12%, далее идет сливочный – 8%, пошехонский – 4%, сыры с пропионовокислым брожением – 1%.

Растет интерес потребителей и к низкожирным сырам (массовая доля жира в сухом веществе от 20% до 35%), их удельный вес производства составляет порядка 5%.

Сегодня белорусские предприятия активно наращивают объемы производства сыров с длительными сроками созревания. Также стремительно набирает обороты производство мягких сыров: с 2017 года оно увеличилось в 2,6 раза.