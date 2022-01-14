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ЭКОНОМИКА РБ
ЕАБР ОЖИДАЕТ СОХРАНЕНИЕ ИНФЛЯЦИИ В БЕЛАРУСИ В ПЕРВОМ КВАРТАЛЕ 2022 ГОДА НА УРОВНЕ 10%
10:58 17.01.2022
Годовая инфляция в Беларуси в первом квартале 2022 года будет находиться около 10%. Об этом говорится в кратком макроэкономическом обзоре Евразийского банка развития (ЕАБР).
ЕАБР отмечает, что инфляция в Беларуси по итогам 2021 г. составила 9,97% (в ноябре – 10,34% г/г).
«Замедлению инфляции способствовало снижение роста административно регулируемых цен – до 9% г/г в декабре с 9,8 и 10,7% г/г в ноябре и октябре. Базовая инфляция не демонстрирует устойчивого замедления из-за внешнего ценового давления, повышенных инфляционных ожиданий, последствий низкого урожая. Месячный аннуализированный рост базового индекса потребцен с устранением сезонности оценивается ЕАБР выше 9% в декабре при среднем уровне 9,8% в 2021 г.», - отмечается в обзоре.
ЕАБР ожидает, что рост потребительских цен в I квартале будет находиться около 10% г/г и может замедлиться при ослаблении внешнего ценового давления. Для снижения инфляции могут потребоваться меры регулятора, считают аналитики банка.
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