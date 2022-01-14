Годовая инфляция в Беларуси в первом квартале 2022 года будет находиться около 10%. Об этом говорится в кратком макроэкономическом обзоре Евразийского банка развития (ЕАБР).

ЕАБР отмечает, что инфляция в Беларуси по итогам 2021 г. составила 9,97% (в ноябре – 10,34% г/г).

«Замедлению инфляции способствовало снижение роста административно регулируемых цен – до 9% г/г в декабре с 9,8 и 10,7% г/г в ноябре и октябре. Базовая инфляция не демонстрирует устойчивого замедления из-за внешнего ценового давления, повышенных инфляционных ожиданий, последствий низкого урожая. Месячный аннуализированный рост базового индекса потребцен с устранением сезонности оценивается ЕАБР выше 9% в декабре при среднем уровне 9,8% в 2021 г.», - отмечается в обзоре.

ЕАБР ожидает, что рост потребительских цен в I квартале будет находиться около 10% г/г и может замедлиться при ослаблении внешнего ценового давления. Для снижения инфляции могут потребоваться меры регулятора, считают аналитики банка.