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ЭКОНОМИКА РБ


БРЕСТСКИЕ ТАМОЖЕННИКИ ПРЕСЕКЛИ НЕЗАКОННЫЙ ВВОЗ ТЯГАЧА С ВИДОИЗМЕНЕННЫМ VIN-НОМЕРОМ


10:27 17.01.2022

Брестские таможенники на дороге Р101 в Березовском районе остановили транспортное средство марки DAF FT XF 105, следовавшее из Польши в Россию.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Государственном таможенном комитете Беларуси, при проверке внимание сотрудников таможни привлекли идентификационные номера транспорта. Визуально были выявлены признаки, указывающие на возможное видоизменение VIN-номера седельного тягача.

Согласно заключению эксперта Брестского межрайонного отдела ГКСЭ Республики Беларусь установлено, что первоначальный идентификационный номер подвергался видоизменению.

Грузовой седельный тягач 2011 года выпуска оценочной стоимостью более 137 тысяч рублей изъят.

По факту нарушения таможенного законодательства начат административный процесс в соответствии с ч. 2 ст. 15.1 КоАП Республики Беларусь.
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