Потребительские цены в Витебской области в декабре 2021 года выросли по сравнению с ноябрем 2021 года на 0,6%, за 2021 год – на 9,4%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, продовольственные товары в декабре 2021 г. по сравнению с ноябрем подорожали на 1%, за 2021 год – на 9,8%.

Непродовольственные товары в декабре 2021 года подорожали по сравнению с ноябрем на 0,1%, с декабрем 2020 года – на 8,8%.

Цены на услуги в декабре 2021 года по сравнению с ноябрем 2021 года подросли на 1%, с декабрем 2020 г. - на 7,4%.