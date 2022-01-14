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ЭКОНОМИКА РБ


ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ ЦЕНЫ В ВИТЕБСКОЙ ОБЛАСТИ УВЕЛИЧИЛИСЬ В 2021 ГОДУ НА 9,4%


09:46 17.01.2022

Потребительские цены в Витебской области в декабре 2021 года выросли по сравнению с ноябрем 2021 года на 0,6%, за 2021 год – на 9,4%.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Главном статистическом управлении региона, продовольственные товары в декабре 2021 г. по сравнению с ноябрем подорожали на 1%, за 2021 год – на 9,8%.

Непродовольственные товары в декабре 2021 года подорожали по сравнению с ноябрем на 0,1%, с декабрем 2020 года – на 8,8%.

Цены на услуги в декабре 2021 года по сравнению с ноябрем 2021 года подросли на 1%, с декабрем 2020 г. - на 7,4%.
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