ECOPRESS - Информационное агентство - оперативная финансовая информация, курсы валют, индексы  каталог сайтов  служба переводов
О компании Курсы валют Банки Информеры Реклама Контакты
17.01.2022

Переводы с/на английский, французский и белорусский языки (perevod@ecopress.by , +375 29-551-55-67, +375 293-817-870)

Twitter   
Новости
Экономика РБ
Банковские новости РБ
Финансовые рынки РБ
Новое в законодательстве
Международные связи
Союзное государство
Страны СНГ и Балтии
Международные новости
Статьи
Контакты
Тел.: (017) 354-40-43
E-mail: registr@ecopress.by

ЭКОНОМИКА РБ


БУТБ АККРЕДИТОВАЛА НОВОГО БРОКЕРА В КИТАЕ


09:31 17.01.2022

ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» (БУТБ) аккредитовала нового брокера в Китае.

Как сообщает Telegram-канал БУТБ, это компания Zhejiang Pinke Textile Co., Ltd, которая планирует начать работу на биржевой площадке с привлечения на торги покупателей продукции агропромышленного комплекса.

В качестве наиболее перспективных белорусских товаров для реализации на рынке КНР рассматриваются рапсовое масло и мясо-молочная продукция.

Сделки на покупку этих товаров уже совершались китайскими участниками биржевых торгов в 2021 г. и были успешно исполнены. Поэтому задача на 2022 г. - перевести поставки белорусской сельхозпродукции в Китай на регулярную основу и увеличить их объемы.

В целом минувший год можно считать знаковым с точки зрения развития биржевой торговли между Беларусью и Китаем.

Почти вдвое увеличилось количество китайских компаний, аккредитованных на белорусской биржевой площадке. При этом две из них получили статус брокеров и занимаются продвижением белорусской продукции на рынке КНР.

Расширился перечень продукции, вовлеченной во взаимную торговлю. Так, если раньше китайских участников торгов интересовали преимущественно белорусские лесоматериалы, то теперь они покупают через биржу продукцию переработки масличных и сахар, а также реализуют в Беларуси изделия из черных металлов.

В результате за 2021 г. биржевой товарооборот между Беларусью и Китаем вырос в 3,5 раза. Этому также поспособствовало проведение специальных торговых сессий, ориентированных на китайский рынок, в рамках которых товары выставляются на продажу с доставкой до конечного покупателя.

Кроме того, для удобства участников из КНР цены в биржевой торговой системе указываются в китайских юанях. В них же возможно осуществить расчеты по сделкам.
Финансовая информация
в свободном доступе
Цены на драгметаллы в слитках в банках Минска
Курсы валют в режиме on-line
Залоговое имущество
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минска в режиме on-line
Курсы валют НБ РБ
с 17.01.2022
валюта курс
EUR 2.9445
USD 2.5678
RUB 3.3944
все курсы архив

Итоги торгов на БВФБ
на 14.01.2022
валюта курс +/-
EUR 2.9445 +0.0148
USD 2.5678 +0.0123
RUB 3.3944 -0.0313
все курсы архив

Курсы в банках
на 17.01.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR 2.9380 2.9520
USD 2.5720 2.5840
RUB 3.3650 3.3880
подробнее

Конвертация в банках
на 17.01.2022
валюта покупка, max продажа, min
EUR/USD 1.1380 1.1440
EUR/RUB 86.8600 87.4000
USD/RUB 76.1000 76.7000
подробнее
Финансовая информация
в свободном доступе
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Минской области в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Бреста в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Витебска в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гомеля в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Гродно в режиме on-line
Изменения курсов обмена наличной валюты в банках Могилева в режиме on-line
 
наверх главная 		 
Copyright © 1997-2022, ИА "ЭКОПРЕСС". Условия использования информации, размещенной на сайте