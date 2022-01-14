ОАО «Белорусская универсальная товарная биржа» (БУТБ) аккредитовала нового брокера в Китае.

Как сообщает Telegram-канал БУТБ, это компания Zhejiang Pinke Textile Co., Ltd, которая планирует начать работу на биржевой площадке с привлечения на торги покупателей продукции агропромышленного комплекса.

В качестве наиболее перспективных белорусских товаров для реализации на рынке КНР рассматриваются рапсовое масло и мясо-молочная продукция.

Сделки на покупку этих товаров уже совершались китайскими участниками биржевых торгов в 2021 г. и были успешно исполнены. Поэтому задача на 2022 г. - перевести поставки белорусской сельхозпродукции в Китай на регулярную основу и увеличить их объемы.

В целом минувший год можно считать знаковым с точки зрения развития биржевой торговли между Беларусью и Китаем.

Почти вдвое увеличилось количество китайских компаний, аккредитованных на белорусской биржевой площадке. При этом две из них получили статус брокеров и занимаются продвижением белорусской продукции на рынке КНР.

Расширился перечень продукции, вовлеченной во взаимную торговлю. Так, если раньше китайских участников торгов интересовали преимущественно белорусские лесоматериалы, то теперь они покупают через биржу продукцию переработки масличных и сахар, а также реализуют в Беларуси изделия из черных металлов.

В результате за 2021 г. биржевой товарооборот между Беларусью и Китаем вырос в 3,5 раза. Этому также поспособствовало проведение специальных торговых сессий, ориентированных на китайский рынок, в рамках которых товары выставляются на продажу с доставкой до конечного покупателя.

Кроме того, для удобства участников из КНР цены в биржевой торговой системе указываются в китайских юанях. В них же возможно осуществить расчеты по сделкам.