За январь-ноябрь 2021 г. рентабельность реализованной продукции, товаров, работ, услуг организаций Беларуси (без банков, небанковских кредитно-финансовых организаций, Банка развития, страховых организаций, бюджетных организаций, микроорганизаций и малых организаций без ведомственной подчиненности) составила 10,5%, рентабельность продаж – 8,4%.

Как сообщает Национальный статкомитет, ебиторская задолженность на 1 декабря 2021 г. составила 56 млрд рублей, в том числе просроченная – 7,8 млрд рублей, или 13,9% от общего объема дебиторской задолженности.

Кредиторская задолженность на 1 декабря 2021 г. составила 67,9 млрд рублей, в том числе просроченная – 7,6 млрд рублей, или 11,2% от общего объема кредиторской задолженности.