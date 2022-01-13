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ЭКОНОМИКА РБ


РАБОТНИКАМ СОЦУЧРЕЖДЕНИЙ БЕЛАРУСИ ПОВЫСИЛИ ЗАРПЛАТУ


17:49 14.01.2022

Постановлением Министерства труда и социальной защиты № 88 от 28 декабря 2021 г. с 1 января 2022 года установлена надбавка за работу в сфере социального обслуживания работникам учреждений социального обслуживания.

Как сообщили ЭКОПРЕСС в Минтруда и соцзащиты, надбавка определена в дифференцированных размерах в зависимости от категорий работников – от 20% до 90% базовой ставки (с 1 января базовая ставка 207 рублей).

Размер увеличения заработной платы работников учреждений социального обслуживания составит от 41 до 186 рублей. В дальнейшем размер этой надбавки будет увеличиваться пропорционально росту базовой ставки.

В 2022 году на эти цели планируется направить средства в размере порядка 66 млн рублей.

Кроме того, постановлением предусмотрены дополнительные меры материальной поддержки для работников домов-интернатов и отделений круглосуточного пребывания территориальных центров социального обслуживания населения за работу в условиях инфекции COVID-19.

Так, для этих работников (работающих в обычном режиме, не в режиме работы в условиях полной изоляции вахтовым методом), установлена доплата за особые условия труда за работу за работу в условиях инфекции COVID-19.

Доплата устанавливается за 169 часов такой работы в следующих размерах от базовой ставки: врачам-специалистам – 250% (517,5 рублей); медицинским работникам со средним специальным медицинским образованием – 200% (414 рублей); младшим медицинским сестрам (младшим медицинским братьям) по уходу за больными, няням, санитарам(кам) – 100% (207 рублей).
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